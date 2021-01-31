نقابة المعلمين بالمنيا تكرم المعلمين المحالين للمعاش بمركزي ملوي ودير مواس ..صورة

كرمت نقابة المعلمين بملوي بمحافظة المنيا، المعلمين المحالين للمعاش بمركزي ملوي وديرمواس، في لمسة وفاء وتقدير لجهدهم وتفانيهم في عملهم طوال مدة خدمتهم في العملية التعليمية.





وتم تكريم ٤٣٢ معلما برعاية خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وإشراف أحمد محمد أحمد نقيب المعلمين بملوى، وأيمن عطا، أمين النقابة وسلامة صدقي الكاشف، أمين الصندوق ، وبحضور محمد عبدالسميع مدير الإدارة التعليمية بملوي ومحمد عزت وكيل الإدارة.





وأقيم حفل التكريم بعدد محدود للحفاظ على التباعد و الاتزام بكافة الاجرائات الاحترازية لكورونا حفاظا على سلامة الجميع.





وقال ياسر محمد مسئول الإعلام بنقابة معلمي ملوي، إن هؤلاء المعلمين المكرمين والمحالين للمعاش أدوا دورهم ورسالتهم على أكمل وجه طوال مسيرتهم التعليمية وتخرج من تحت أيديهم الكثير من الأطباء والمهندسين والقضاة والصحفيين، وكان لابد من رد الجميل لهم بتكريمهم عرفانا وتقديرا لما قدموه للمهنة والوطن.





وأعرب المكرمون عن شكرهم وامتنانهم وتقديرهم بهذه اللمسة الجميلة من نقابتهم التي يتشرفون بالانتماء إليها.