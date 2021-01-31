وزيرة الصحة: إصابات كورونا انخفضت بنسبة 65٪ لهذه الأسباب

كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة، عن الجدول الزمني الخاص باللقاحات، قائلة: إن أول أمس وصل الجدول الزمني الرسمي من جافي ويضم كميات كبيرة من اللقاحات، مشيرة إلى أنها أطلعت الرئيس السيسي ورئيس الوزراء على الجدول اليوم.



وأضافت "زايد" خلال حوارها ببرنامج ة"الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الكميات القادمة ستعمل على وجود إنفراجة كبيرة فيما يخص اللقاحات في مصر، موجه الشكر إلى رئيس جافي على التعاون المقدم من جانبهم فيما يخص اللقاحات.



وفيما يخص عدد الحالات، أوضحت أن هناك انخفاض بنسبة 60 أو 65% من حيث عدد الإاصابات بداية من شهر يناير، معقبة: الانخفاض حدث نتيجة التزام المجتمع بارتداء الكمامات.



وتابعت: الوزارة تعمل على حالات العزل المنزلي بطريقة وشكل مميكن قوي للغاية، معقبة: الوزارة تساعد كبار السن لتدريبهم على التعامل مع الإصابة كما أن الوزارة توفر متابعة واضحة للمخالطين.