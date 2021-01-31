ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الصحة: إصابات كورونا انخفضت بنسبة 65٪ لهذه الأسباب

الأحد 31/يناير/2021 - 11:55 م
هالة زايد، وزيرة
هالة زايد، وزيرة الصحة
Advertisements
إسراء صبري
كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة، عن الجدول الزمني الخاص باللقاحات، قائلة: إن أول أمس وصل الجدول الزمني الرسمي من جافي ويضم كميات كبيرة من اللقاحات، مشيرة إلى أنها أطلعت الرئيس السيسي ورئيس الوزراء على الجدول اليوم.

وأضافت "زايد" خلال حوارها ببرنامج ة"الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الكميات القادمة ستعمل على وجود إنفراجة كبيرة فيما يخص اللقاحات في مصر، موجه الشكر إلى رئيس جافي على التعاون المقدم من جانبهم فيما يخص اللقاحات.

وفيما يخص عدد الحالات، أوضحت أن هناك انخفاض بنسبة 60 أو 65% من حيث عدد الإاصابات بداية من شهر يناير، معقبة: الانخفاض حدث نتيجة التزام المجتمع بارتداء الكمامات.

وتابعت: الوزارة تعمل على حالات العزل المنزلي بطريقة وشكل مميكن قوي للغاية، معقبة: الوزارة تساعد كبار السن لتدريبهم على التعامل مع الإصابة كما أن الوزارة توفر متابعة واضحة للمخالطين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

34 مركزا للتطعيم ضد كورونا.. الحكومة: منظومة مميكنة لتتبع موقف المخزون اليومي للأكسجين

تعمل في الاجازات| الحكومة تعلن تخصيص 34 مركزا للتطعيم بلقاحات كورونا

هل هناك جدول زمني لحصول المواطنين على اللقاحات؟ وزيرة الصحة ترد بقوة

الصحة: بدء تطعيم لقاح كورونا لـ الأطقم الطبية.. وهذا موعد توزيعه بالمستشفيات

وزيرة الصحة: كل الأطقم الطبية ستحصل على اللقاح مجانا

وزيرة الصحة: لدينا مخزون من الأكسجين.. ونظام مميكن لمتابعة مستشفيات الجمهورية

ترشيحاتنا

ليلة توهج الفرعون الذهبي.. محمد صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول للفوز على وست هام بثلاثية في البريميرليج

هدف خرافي.. محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول في شباك وست هام

طريقة عمل مخلل القرنبيط.. 4 وصفات مختلفة

السعودية تحذر من خطر موجة كورونا الثانية وإعادة فرض إجراءات مشددة

جائحة جديدة تهدد العالم.. فيروس نيباه أشرس من كورونا ونسب الوفيات به 75%.. وشركات الأدوية العملاقة عاجزة عن مواجهة الخطر الوبائي المحتمل

تعيين 2500 .. بنك مصر يكشف معايير اختيار الموظفين الجدد.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد