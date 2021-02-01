بسبب بايدن والقناة الخلفية.. الجارديان: فرصة غير مسبوقة أمام إيران والسعودية من أجل بداية جديدة

قالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض أتاح فرصة لبداية جديدة بين المملكة العربية السعودية وإيران، حيث اقترح اثنان من كبار السعوديين والإيرانيين المقربين من قيادتهم الدبلوماسية في مقال في الصحيفة اليوم.





شارك في كتابة المقال عبد العزيز صقر، رئيس مجلس إدارة المملكة العربية السعودية ومؤسس مركز الخليج للأبحاث، وحسين موسويان، دبلوماسي إيراني كبير سابق ومتخصص الآن في المجال النووي بجامعة برينستون.





وأضافت الصحيفة أن مقترحاتهما هي ثمرة المسار 2، أو مبادرة القناة الخلفية التي كانت جارية على انفراد منذ شهور.





تُعد مناقشاتهم أحد الأشكال القليلة للحوار الخاص الجاري بين المملكة العربية السعودية وإيران، وبقدر ما تمت الموافقة على مناقشاتهم من خلال خدمة الدبلوماسيين في كلتا العاصمتين، قد تشير المبادرة إلى استعداد جديد من كلا الجانبين لاستخدام فترة رئاسة بايدن لاستكشاف نهاية سنوات العداء الطويل بين البلدين.





في مقابلة مع صحيفة "اعتماد" الإيرانية الإصلاحية الأسبوع الماضي، ألمح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى نهج جديد. كما وافق على ضياع فرص الحوار مع الرياض، مضيفًا أنه من الضروري أن تكون إيران رائدة في هذا المشروع.





وقال:"ليس لدينا أي مطالبة أو مصلحة في الوصول إلى الموارد الطبيعية لدول المنطقة الأخرى. لذلك، إيران هي القادرة على بدء هذا الجهد من موقع الثروة. لا ينبغي أن ننتظر الآخرين ".





حذر صقر وموسويان من عواقب استمرار الصراع بين المملكة العربية السعودية وإيران، وكتبا:"إننا لا نزال تحت رحمة سوء تقدير واحد يمكن أن يجعل الحرب الباردة التي طال أمدها بين دولتنا ساخنة ، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها' .





يزعمان أن كلا البلدين ينظر إلى الآخر على أنه يسعى للهيمنة على المنطقة، مع اقتناع الرياض بأن إيران تحاول تطويق المملكة بحلفائها من المؤيدين بينما تنظر طهران إلى المملكة العربية السعودية على أنها متحالفة مع الولايات المتحدة لتقويض "الجمهورية الإسلامية".





وتتهم الرياض إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة مثل اليمن وسوريا ولبنان والبحرين والعراق. وترى طهران أن المملكة العربية السعودية تفعل الشيء نفسه في هذه البلدان بالذات ".





ويحثان كلا الجانبين على الاتفاق - ربما بمساعدة الأمم المتحدة - على مجموعة من المبادئ حول عدم التدخل، وحرمة الحدود الوطنية، ورفض العنف، واحترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واحترام الأقليات الدينية والتخلي عن استخدام القوات بالوكالة لتعزيز المصالح الوطنية. كما تدعم المبادئ التدفق الحر للنفط والملاحة، ورفض شراء أسلحة الدمار الشامل.





يؤكد الكاتبان:"أن تأجيل التهدئة سيكون خطأً فادحًا، حيث أثبتت المنطقة مرارًا وتكرارًا أنه في مناسبة نادرة تظهر فيها فرص الحوار البناء، يجب اغتنامها بسرعة قبل أن تتلاشى".





يعترفان بأن المهمة قد تبدو مستحيلة، لكنهما يزعمان أن كلا الجانبين قد اتخذ خطوات لإظهار أنهما على استعداد لتجنب مواجهة حتمية صفرية، على سبيل المثال من خلال التعاون الهادئ بشأن تسهيل مشاركة المسلمين الإيرانيين في مناسك الحج.





نُقل يوم الخميس عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إن المملكة العربية السعودية قد تحتاج إلى المشاركة في أي متابعة للاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته إيران والولايات المتحدة والقوى الأوروبية الثلاث والصين وروسيا. هناك توقع واسع النطاق بأنه إذا تمكنت الولايات المتحدة وإيران من العودة إلى الامتثال المتبادل لمناقشات الصفقة بشأن علاقات إيران مع جيرانها الإقليميين، فسوف يتعين أن تتبع ذلك.



