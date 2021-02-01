أخبار التوك شو.. أستاذ مناعة: الفيروس الجديد ليس له علاج.. ووزيرة الصحة تكشف مفاجأة بشأن لقاح كورونا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:





طالب الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بعمل مصالحة بين الأهلي والزمالك تشجع على التواصل لا التناحر.





كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة، عن وصول خطاب رسمي من تحالف الجافي بخصوص شحنات لقاح كورونا، وخلال الأسبوعين القادمين سيكون هناك خبر سعيد بوصول عدد كبير من الشحنات الخاصة بلقاح كورونا سنعلن عن تفاصيلها قريبا.





بيّن الدكتور أيمن أبو المجد، أستاذ أمراض القلب بجامعة الأزهر، الفرق بين لقاحي "سينوفارم" و"أسترازينيكا" بعد وصول أول جرعة من الأخير، قائلًا "كلاهما مهم جدًا في تقليل الإصابة بفيروس كورونا".





قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك قيما دينية وأخلاقية واجتماعية يجب علينا مراعاتها واحترامها.





قال علي الوعري، أستاذ الأمراض الصدرية، إن الصين تمكنت من العودة إلى حياتها الطبيعية بنسبة 100% بفضل الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولكن بعض المناطق لدى سكانها إصابات.





أكد الدكتور أشرف عمر أستاذ الأمراض المعدية والكبد بالقصر العيني، أن فيروس نيباه الذي كثر الحديث عنه مؤخرا قديم وأخطر من كورونا لكنه أقل من حيث الأنتشار.





قال الدكتور أحمد المشتت، الطبيب الجراح بالمستشفى الملكي في لندن، إن لقاح أسترازينكا يشبه لقاح فايزر، فى تحفيز الجهاز المناعي ليستجيب، ويشكل الأجسام المضادة لقتل فيروس كورونا .





أكد الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي، أن فيروس "نيباه" ليس سريع الانتشار وموجود من قبل.





حذر الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية، من الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن هذا الأمر يعني فرض سياسة الأمر الواقع في الازمة بشكل واضح للجميع.





قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الحديث عن النقل في مصر يمثل قيمة مضافة في ظل وجود إدارة ورؤى تقود الى جودة الحياة، موجها التحية للوزير كامل الوزير وجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير قطاع النقل البري والبحري من خلال الرؤى.





انضم فيروس "نيباه" إلى قائمة الأوبئة التي تهدد العالم من جديد بعد عودة ظهوره في الصين مصحوبًا بتحذيرات من معدل وفياته المرتفعة.