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أوروبا تعاود الإغلاق جراء تفشى سلالات كورونا الجديدة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:31 ص
فيروس كروونا
فيروس كروونا
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ندى عبد العزيز
بعد أن رصدت العديد من دول العالم إصابات متزايدة من سلالات فيروس كورونا الجديدة ، التى تم اكتشافها فى بريطانيا لجأت عدة دول إلى فرض قيود على السفر وعاد احتمال فرض الحجر العام في محاولة لتفادي موجة جديدة للجائحة.

فقامت فرنسا بإغلاق حدودها أمام جميع الدول باستثناء المسافرين للضرورة من وإلى دول الاتحاد الأوروبي وسيطلب من جميع المسافرين إجراء فحص كورونا باستثناء العمال عبر الحدود حيث عليهم تقديم كشف اختبار سلبي للفيروس خلال ٧٢ ساعة من سفرهم.

وفى ألمانيا تم إصدار قرار بفرض حظر جزئي على المسافرين القادمين من دول انتشرت فيها تحورات فيروس كورونا الجديدة وهى كلا من بريطانيا، البرازيل، ايرلندا ،البرتغال، جنوب افريقيا ، البرازيل.

أما بريطانيا فأزداد عدد الدول التي يحظر السفر منها إلى المملكة المتحدة إلى ٣٣ دولة باستثناء المواطنين البريطانيين والمقيمين فى المملكة والذين سيتوجب عليهم عزل أنفسهم لعشرة أيام عند دخولهم إلى البلاد.

وسمحت الولايات المتحدة بالسفر ولكن بشروط فاستثنت القادمين من جنوب افريقيا والبرازيل وعلى القادمين من باقي الدول القيام بحجر انفسهم بعد الحصول على نتيجة فحص زمنها ٧٢ ساعة ويذكر ان إدارة بايدن بادرت بإتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة انتشار الفيروس يعتقد البعض أنها ستؤثر على حركة التنقل من وإلى الولايات المتحدة جزئيًا.

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