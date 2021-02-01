باسم مرسي: سعيد بالانضمام للمقاصة.. وبعض الأشخاص منعوا عودتي إلى الزمالك

أبدى باسم مرسي، لاعب مصر المقاصة، سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الفيومي في فترة الانتقالات الحالية وخوض تجربة جديدة.





وأضاف باسم مرسي، في مداخلة هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس"، أنه كان يأمل في العودة إلى نادي الزمالك في الفترة الحالية، مشيرًا إلى وجود عرقلة من قبل بعض الأشخاص لمنعه من العودة من جديد.





وتابع "أحتاج إلى فرصة فقط داخل الزمالك للحكم على مستواي.. وأشكر جماهير الإسماعيلي على ترحيبها ودعمها لي".





وأعرب عن أمنيته بالتوفيق لمصطفى محمد في رحلته الاحترافية، مؤكدا استعداده للمنافسة من أجل اللعب مع المنتخب، منوها بأنه تمكن من تحقيق أرقام قوية خلال فترة تواجده داخل نادي الزمالك، مختتما "أحرزت 35 هدفا في 3 سنوات ونصف داخل القلعة البيضاء".



