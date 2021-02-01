حقق ملايين المشاهدات.. محمد نجاتي: سعيد جدا بنجاح "ضربة معلم"

كشف الفنان محمد نجاتي أحد أبطال مسلسل «ضربة معلم»، تفاصيل مشاركته في العمل، مؤكدا انه سعيد جدا بنجاح العمل الذي عرض مؤخرا وحقق ملايين المشاهدات.





وأضاف نجاتي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن قدرة مخرج المسلسل إسماعيل فاروق ظهرت على إدارة هذا العمل وإخراجه بتلك الصورة الجيدة، وكذلك محمد عزمي مدير تصوير المسلسل، الذي أجاد أيضًا في أداء عمله.





وتابع الفنان، أن العمل نجح بوجود فريق كبير ومحترم من النجوم، و يراعوا ضميرهم في عملهم ويحبونه، وهو ما جعلهم يتوقعون نجاح المسلسل بنسبة معينه.







