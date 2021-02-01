"الصحة" توضح سبب زيادة نسبة الأطباء المتقدمين للحصول على اللقاح

كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة، عن سبب زيادة نسبة الأطباء الحاصلين على لقاح كورونا، قائلة: هي تجربة جديدة ومن حق الأطقم الطبية أخذ وقتهم للتأكد، معقبة: بمجرد حصول زملائهم على اللقاح بادر الباقية في الحصول عليه.
وتابعت "زايد" خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي س مصر"، : اليوم انتهينا من تطعيم مستشفيات العزل الرئيسية وتم التوجه إلى الأطباء في الحميات والصدرية وبعض الجامعات الجامعية، معقبة: الأسبوع القادم سنكمل التطعيمات ونصل إلى 320 مستشفى.
وأضافت: تدريجيا سيتم الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية، وليس لدي أي مانع فيما يخص الوقت التي تتخذه الأطقم الطبية لتقرير الحصول من عدمه.
وتابعت "زايد" خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي س مصر"، : اليوم انتهينا من تطعيم مستشفيات العزل الرئيسية وتم التوجه إلى الأطباء في الحميات والصدرية وبعض الجامعات الجامعية، معقبة: الأسبوع القادم سنكمل التطعيمات ونصل إلى 320 مستشفى.
وأضافت: تدريجيا سيتم الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية، وليس لدي أي مانع فيما يخص الوقت التي تتخذه الأطقم الطبية لتقرير الحصول من عدمه.