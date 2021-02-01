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"الصحة" توضح سبب زيادة نسبة الأطباء المتقدمين للحصول على اللقاح

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:30 ص
هالة زايد، وزيرة
هالة زايد، وزيرة الصحة
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إسراء صبري
كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة، عن سبب زيادة نسبة الأطباء الحاصلين على لقاح كورونا، قائلة: هي تجربة جديدة ومن حق الأطقم الطبية أخذ وقتهم للتأكد، معقبة: بمجرد حصول زملائهم على اللقاح بادر الباقية في الحصول عليه.

وتابعت "زايد" خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي س مصر"، : اليوم انتهينا من تطعيم مستشفيات العزل الرئيسية وتم التوجه إلى الأطباء في الحميات والصدرية وبعض الجامعات الجامعية، معقبة: الأسبوع القادم سنكمل التطعيمات ونصل إلى 320 مستشفى.

وأضافت: تدريجيا سيتم الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية، وليس لدي أي مانع فيما يخص الوقت التي تتخذه الأطقم الطبية لتقرير الحصول من عدمه.

 
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