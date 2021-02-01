"الصحة" توضح سبب زيادة نسبة الأطباء المتقدمين للحصول على اللقاح

كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة، عن سبب زيادة نسبة الأطباء الحاصلين على لقاح كورونا، قائلة: هي تجربة جديدة ومن حق الأطقم الطبية أخذ وقتهم للتأكد، معقبة: بمجرد حصول زملائهم على اللقاح بادر الباقية في الحصول عليه.



وتابعت "زايد" خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي س مصر"، : اليوم انتهينا من تطعيم مستشفيات العزل الرئيسية وتم التوجه إلى الأطباء في الحميات والصدرية وبعض الجامعات الجامعية، معقبة: الأسبوع القادم سنكمل التطعيمات ونصل إلى 320 مستشفى.



وأضافت: تدريجيا سيتم الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية، وليس لدي أي مانع فيما يخص الوقت التي تتخذه الأطقم الطبية لتقرير الحصول من عدمه.



