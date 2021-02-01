بشرى سارة | الزمالك يقيد مراون حمدي بالقائمة الإفريقية

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بقيد مروان حمدي مهاجم الفريق الجديد المنضم من المقاصة بالقائمة الأفريقية للفريق استعدادا لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وفي نفس الوقت قام مسؤولو القلعة البيضاء بقيد كلا من أيمن حفني وحسين فيصل أحمد نادر السيد وسيد عطية حارسي مرمى فريق الشباب القائمة الأفريقية.
وسبق وقام الزمالك بقيد المغربي حميد أحداد بالقائمة الأفريقية منذ عدة أيام.
وكان النادي الأبيض تعاقد أيضا مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون على سبيل الإعارة إلا أنه لم يتم قيده بالقائمة الأفريقية بسبب مشاركته من قبل مع المقاولون العرب في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.