بشرى سارة | الزمالك يقيد مراون حمدي بالقائمة الإفريقية

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بقيد مروان حمدي مهاجم الفريق الجديد المنضم من المقاصة بالقائمة الأفريقية للفريق استعدادا لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.









وفي نفس الوقت قام مسؤولو القلعة البيضاء بقيد كلا من أيمن حفني وحسين فيصل أحمد نادر السيد وسيد عطية حارسي مرمى فريق الشباب القائمة الأفريقية.









وسبق وقام الزمالك بقيد المغربي حميد أحداد بالقائمة الأفريقية منذ عدة أيام.













وكان النادي الأبيض تعاقد أيضا مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون على سبيل الإعارة إلا أنه لم يتم قيده بالقائمة الأفريقية بسبب مشاركته من قبل مع المقاولون العرب في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.