مصرع شخصين فى تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية ببني سويف

لقي شخصان مصرعهما في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، مساء امس، إثر تصادم سيارة نقل محملة بالرخام بدراجة بخارية "موتوسيكل" ، بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق بياض العرب بـ٤ كيلو متر إتجاه القاهرة.





وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل محملة بالرخام بدراجة بخارية، بالطريق الصحراوي الشرقي، نتج عنه وفاة شخصين، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المعنية من إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى الطوارئ.





وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتبين أن الحادث نتج عنه وفاة كل من: الأمير فتحي خليل طه، ٤٢ سنة، ومصطفي تهامي أحمد، ٢٧ سنة، يقيمان بمحافظة الأقصر، وتم نقل الجثتين وايداعهما مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.





وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وقامت إدارة المرور بالتعاون والتنسيق مع قوة تأمين الطرق برفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي الشرقي.