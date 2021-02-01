دول طلبت تنفيذ التجربة المصرية.. وزير الرياضة: مباريات كأس العالم لكرة اليد حققت مليار مشاهدة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مشاهدات مباريات كأس العالم لكرة اليد بلغت مليار مشاهدة.





وأوضح أن هناك عددا من الدول طلبت تنفيذ التجربة المصرية في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد، موضحا أن هناك 135 دولة نقلت بطولة كأس العالم لكرة اليد على الهواء مباشرة.





وأضاف «صبحي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك تحديات كثيرة واجهت الدولة لتنفيذ بطولة العالم لكرة اليد، متابعا: "افتقدنا الحضور الجماهيري ولكننا ربحنا بطولة كبيرة، مردفا: "نعتز ونفتخر ببطولة العالم لكرة اليد".



