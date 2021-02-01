ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

دول طلبت تنفيذ التجربة المصرية.. وزير الرياضة: مباريات كأس العالم لكرة اليد حققت مليار مشاهدة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:28 ص
وزير الرياضة
وزير الرياضة
Advertisements
حمزة شعيب
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مشاهدات مباريات كأس العالم لكرة اليد بلغت مليار مشاهدة.

وأوضح أن هناك عددا من الدول طلبت تنفيذ التجربة المصرية في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد، موضحا أن هناك 135 دولة نقلت بطولة كأس العالم لكرة اليد على الهواء مباشرة.

وأضاف «صبحي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك تحديات كثيرة واجهت الدولة لتنفيذ بطولة العالم لكرة اليد، متابعا: "افتقدنا الحضور الجماهيري ولكننا ربحنا بطولة كبيرة، مردفا: "نعتز ونفتخر ببطولة العالم لكرة اليد".

وأضاف وزير الشباب والرياضة: " تعاملنا بكل احترافية مع اللاعبين الأجانب المشاركين في البطولة، مردفا: "تغلبنا على كثير من العقبات خلال التجهيز للفقاعة الطبية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة: الجميع سيتمتع بجو رائع في مصر خلال مونديال اليد 2021

صبحي وحسن مصطفى يعقدان مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مونديال اليد

أشرف صبحي: الرئيس يقدم دعما غير محدود لنجاح كأس العالم لكرة اليد

وزير الشباب والرياضة يتابع سير عمل غرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد

حقوق البث مصرية.. أشرف صبحي يكشف عن مفاجأة للجماهير في كأس العالم لكرة اليد.. فيديو

نستعد بقوة لاستقبال بطولة العالم لـ اليد.. أشرف صبحي يزف بشرى للمواطنين خلال الشهر الجاري

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: إصابات كورونا انخفضت بنسبة 65٪ لهذه الأسباب

المسحة الشرجية لـ كورونا.. «العليا للفيروسات» تكشف التفاصيل وحقيقة تحور الفيروس في مصر

وزيرة الصحة: هذه الفئة لن تحصل على لقاح أسترازينيكا

الفرعون أفطر على وست هام.. محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول

هدف خرافي.. محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول في شباك وست هام

العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 400 شخص غربي الموصل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد