أخبار العالم | وفاة الأميرة نورة بنت فهد .. اختفاء طائرة تدريب يونانية يقودها عراقي .. إسرائيل تقدم لقاح فايزر لفلسطين .. وحركة الشباب تعلن مسئوليتها عن تفجير مقديشيو

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كان من أبرز الأخبار على مدار الاحد:









حركة الشباب الإرهابية تعلن مسئوليتها عن تفجير مقديشيو أعلنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية، مسئوليتها عن تفجير استهدف فندقا بالعاصمة مقديشو، ما أسفر عن سقوط جرحى وقتلى. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع خارج فندق "آفريك" قرب نقطة تفتيش أمنية.





بايدن يخطط لإعادة فتح المدارس لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأمل في إعادة فتح المدارس في جميع أنحاء البلاد للتعلم الشخصي بحلول أبريل المقبل.





على أمل تهميش أمريكا.. طالبان تتقرب من إيران صعدت حركة طالبان عاليًا خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ لأنهم كانوا يعلمون أنه يريد مغادرة أفغانستان، كانوا يأملون في رحلة إلى كامب ديفيد وتصرفوا مثل حكام أفغانستان.





قبل الحدث بـ 5 أشهر.. بايدن يستعد للقاء الملكة إليزابيث الثانية قالت مصادر رفيعة المستوى لصحيفة ديلي ميل الأحد إن الرئيس الامريكي جو بايدن قد يلتقي بالملكة للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة عندما يزور بريطانيا لحضور قمة مجموعة السبع في يونيو.









سر انسحاب محامين من فريق الدفاع عن ترامب قبل محاكمته أمام الشيوخ كشفت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، أن محاميين من فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل أيام من محاكمته أمام مجلس الشيوخ.





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