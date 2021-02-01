عبد الحليم قنديل: مصر أمامها خطوات واسعة لاستعادة كامل دورها المحوري في أفريقيا

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل إن مصر عادت إلي جزء من دورها المحوري في قارة إفريقيا.





وأضاف "قنديل"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر أمامها خطوات واسعة لكي تستعيد كامل دورها المحوري في القارة الإفريقية.





وأشار الكاتب الصحفي، إلي أن مصر كانت تعني لأفريقيا تحررا شاملا من الاستعمار التقليدي القديم سواء الفرنسي أو البريطاني، مضيفا أن مستوى التبادل بين الدول الأفريقية سوف يظل منخفضا بسبب تشابه الاقتصادات، معقبا: "مصر مؤهلة لأن تكسر هذا التشابه وتخلق اقتصادا مختلفا".





وأوضح الكاتب الصحفي، أن مصر انسحبت من الدور الأفريقي في أعقاب حرب أكتوبر 1973، لافتا إلي أنه مع الانجازات الداخلية للدولة المصرية خاصة مع استعادة حلقة التصنيع يمكن أن نعمق علاقتنا مع القارة الأفريقية.



