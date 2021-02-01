محمود العدل: فريق الدنمارك تفوق على السويد بسبب اللاعب هانسن وحارس المرمى.. فيديو

قال الدكتور محمود العدل رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة اليد، إن مباراة كرة اليد كانت رائعة خصوصا انها كانت بين دولتين من الدول الاسكندنافية وهما السويد والدنمارك وهم من أصحاب أصول نشأة لعبة كرة اليد في العالم .









وأضاف العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر " المذاع علي قناة سي بي سي ، الدنمارك تغلبت على السويد بمجهود اللاعب هانسن وحارس مرمى الفريق. لافتا الى ان اللاعب هانسن في هذه البطولة أحرز 48 هدفا وصنع 26 هدفا.







