ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمود العدل: فريق الدنمارك تفوق على السويد بسبب اللاعب هانسن وحارس المرمى.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:37 ص
فريق الدنمارك مع
فريق الدنمارك مع السويد
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور محمود العدل رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة اليد، إن مباراة كرة اليد كانت رائعة خصوصا انها كانت بين دولتين من الدول الاسكندنافية وهما السويد والدنمارك وهم من أصحاب أصول نشأة لعبة كرة اليد في العالم .


وأضاف العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر " المذاع علي قناة سي بي سي ، الدنمارك تغلبت على السويد بمجهود اللاعب هانسن وحارس مرمى الفريق. لافتا الى ان اللاعب هانسن في هذه البطولة أحرز 48 هدفا وصنع 26 هدفا.


وأوضح محمود العدل ، جميع الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر أعربوا عن ثقتهم الكبيرة في مصر  من خلال قدرتها علي تنظيم بطولة كأس العالم رغم جائحة فيروس كورونا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ماتش صعب جدًا.. شوبير يعلق على مباراة مصر والدنمارك

وزير الرياضة يشهد مباراة إسبانيا والدنمارك بـ مونديال اليد

مونديال اليد.. الدنمارك تتقدم على إسبانيا 18-16 في الشوط الأول

الدنمارك تفوز على إسبانيا وتصعد لـ نهائي بطولة العالم لليد

هانسن يكشف سر قوة منتخب الدنمارك.. ويشيد بنجم الفراعنة

أرض الفراعنة.. تميمة حظ السويد لتجريد الدنمارك من لقب بطل العالم لكرة اليد

ترشيحاتنا

الأعلى للإعلام يدعو لمصالحة بين الأهلي والزمالك

أستاذ قلب يعلق على المسحة الشرجية.. ويفجر مفاجأة عن موجة كورونا القادمة ..فيديو

بـ جمبسوت جلد.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الفرعون أفطر على وست هام.. محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد

أخبار النادي الأهلي.. إصابة العامري فاروق بفيروس كورونا.. وعودة حسين الشحات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد