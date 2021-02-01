أهم الأخبار.. ثنائية صلاح في وست هام حديث الساعة.. ومفاجآت في حريق عمارة الهرم

نشر موقع صدى البلد الإخباري عدد من الموضوعات الهامة نستعرضها كالتالي :

محمد صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول للفوز على وست هام بثلاثية في البريميرليج

فاز ليفربول على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.. للمزيد اضغط هنا

للتحقيق في منشأ كورونا.. خبراء الصحة العالمية بـ ووهان وتعليقات غامضة من الفريق

وصل فريق من خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية للتحقيق في منشأ فيروس كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في العالم في هذه المدينة في نهاية 2019. للمزيد اضغط هنا

مدير الحماية المدنية السابق يفجر مفاجآت عن حريق عمارة الهرم.. فيديو

كشف اللواء علاء عبدالظاهر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية سابقا، تفاصيل حريق عمارة الدائري بالهرم.للمزيد اضغط هنا

انخفاض الحرارة 6 درجات.. الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر من الأربعاء يصاحبه أمطار ورياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية علي البلاد، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تعاود درجات الحرارة في الانخفاض مجددا ويكون هناك سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد. للمزيد اضغط هنا