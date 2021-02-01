اليوم.. ملتقى الفنان الصغير بالقومي لثقافة الطفل على يوتيوب

يقيم المركز القومى لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، الملتقى الأول للفنان الصغير في الأول من فبراير و لمدة عشرة أيام على قناة المركز على اليوتيوب من الواحدة ظهرا.





الجدير بالذكر أن الجوائز المقدمة للأطفال الفائزين فى ملتقى الفنان الصغير الأول للفنانين التشكيلين الصغار و الطلائع تقدر ب 12 ألف جنيه للمراكز الخمسة الأوائل فى المستوى الأول حتى سن 13 عاما و المستوى الثانى من 14 وحتى 18 عاما،إضافة للميداليات الذهبية و الفضية و يفوز أصحاب المراكز من السادس و حتى العاشر بجوائز عينية و كتب المركز و شهادات تقدير.





الجدير بالذكر أن عدد الطفال المشاركين فى الملتقى مائة طفل، تم استقبال لوحاتهم منذ شهور وتم عمل مائة فيديو مكون كل فيديو من عشر لوحات من الأطفال المشاركين على الأكثر، وبتعليق فنى من أحد الفنانين التشكليين العاملين فى مجال الطفل مثل الفنانين التشكيليين محمد بغدادى وأحمد عبد النعيم و مريم فريد و آيات حسنى و د مها إبراهيم و إيمان حامد و محمد مجدى، و تشرف على عمل الفيديوهات الإخصائية مروة طلبة، و تم عرض الفيديوهات على قناة المركز القومى لثقافة الطفل، و يقدر حساب المشاهدات ب 20 درجة إضافة لتقييم اللجنة الفنية الذى يقدر ب 80 درجة لتكون الدرجة النهائية من 100 درجة ، و سوف يتم عمل كتالوج بأحسن مائة لوحة من المائة فيديو ،كما سيتم عمل معرض مفتوح للأطفال الفائزين سيتم افتتاحة فى حفل توزيع الجوائز خلال شهر فبراير.