ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

اليوم.. ملتقى الفنان الصغير بالقومي لثقافة الطفل على يوتيوب

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:04 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
يقيم المركز القومى لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، الملتقى الأول للفنان الصغير في الأول من فبراير و لمدة عشرة أيام على قناة المركز على اليوتيوب من الواحدة ظهرا.

الجدير بالذكر أن الجوائز المقدمة للأطفال الفائزين فى ملتقى الفنان الصغير الأول للفنانين التشكيلين الصغار و الطلائع تقدر ب 12 ألف جنيه للمراكز الخمسة الأوائل فى المستوى الأول حتى سن 13 عاما و المستوى الثانى من 14 وحتى 18 عاما،إضافة للميداليات الذهبية و الفضية و يفوز أصحاب المراكز من السادس و حتى العاشر بجوائز عينية و كتب المركز و شهادات تقدير.

 الجدير بالذكر أن عدد الطفال المشاركين فى الملتقى مائة طفل، تم استقبال لوحاتهم منذ شهور وتم عمل مائة فيديو مكون كل فيديو  من عشر لوحات من الأطفال المشاركين على الأكثر، وبتعليق فنى من أحد الفنانين التشكليين العاملين فى مجال الطفل مثل الفنانين التشكيليين  محمد بغدادى وأحمد عبد النعيم و مريم فريد و آيات حسنى و د مها إبراهيم و إيمان حامد و محمد مجدى، و تشرف على عمل الفيديوهات الإخصائية مروة طلبة، و تم عرض الفيديوهات على قناة المركز القومى لثقافة الطفل، و يقدر حساب المشاهدات  ب 20  درجة إضافة لتقييم اللجنة الفنية الذى يقدر ب 80 درجة لتكون الدرجة النهائية من 100 درجة ، و سوف يتم عمل كتالوج  بأحسن مائة لوحة من المائة فيديو ،كما سيتم عمل معرض مفتوح للأطفال الفائزين سيتم افتتاحة فى حفل توزيع الجوائز خلال شهر فبراير.
 
و الجدير بالذكر أن عدد مشاهدات الفيديوهات للفنانين الصغار حتى الآن قد تجاوز 20 ألف مشاهدة من المائة فيديو و المتوقع أن يصل عدد المشاهدات ل100 ألف مشاهدة فى ختام الملتقى الأول للفنان الصغير.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

16 فيديو وكتابان ولاعبان جديدان في ملتقى الأراجوز والعرائس..28 نوفمبر

أكثر 10 سيارات مشاهدة على يوتيوب youtube .. صور

يوتيوبر يكشف آلية الحصول على الأرباح.. وكم تساوي المليون مشاهدة بالدولار.. فيديو

ترشيحاتنا

إبداع وإقناع.. 5 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد هدفي ويست هام

مفاجأة في عيار 21.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-2-2021

بعد نقله إلى المستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنان كريم محمود عبد العزيز

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

الصحة: أخبار سعيدة للغاية خلال الأسابيع المقبلة وهذا موعد تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 1 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصيبا بالعدوى بفارق أيام والنهاية مؤلمة.. كورونا يسرق فرحة عروس قبل حفل زفافها

بعد 80 عامًا على أطول زواج.. عجوزان يخططان للقيام بحفل زفاف.. صور

فوبيا وقلق دائم.. امرأة تكتشف مفاجأة مخيفة في خزانة ملابسها.. شاهد