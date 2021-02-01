أحد ضحايا مستريح المنيا: جمع مننا 6 مليار جنيه.. وقالنا الحكومة اللي اخدت الفلوس مني.. فيديو

قال محمد عصام، أحد ضحايا "مستريح المنيا" إن هذا الرجل يعمل منذ 3 سنوات، ويقنع المواطنين بإن أموالهم يمكن تشغيلها بفوائد تصل إلى 35%، متابعًا أنه قال لهم أنه يعمل في الرخام وشجع الأهالي على العمل معه منذ سنتين.





أوضح محمد عصام خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "on"، أن إجمالي الأموال التي حصل عليها مستر حسين ما يزيد عن 6 مليار جنيه، مضيفًا أنه يعمل سواق وقام ببيع سيارته وإعطاء أمواله له حتى يستثمره معه، وهناك أهالي قامت بأخذ قروض من البنوك لإعطائها له .



