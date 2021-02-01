بدءا من الخميس.. الأرصاد الجوية تحذر من سيول وأمطار غزيرة بهذه المناطق

قال وحيد سعود خبير الارصاد الجوية، اننا في كل الفصول خلال الفترة الحالية، والطقس الجيد مستمر حتى الأربعاء وهناك شمس ودرجة الحرارة خلال الفترة الحالية جيدة، مشيرا الي انه اعتبارا من الخميس البلاد تحت تأثير حالة من عندم الاستقرار.





وتابع أنه تصل لحد السيول على بعض المحافظات شمال وجنوب الصعيد والمدن الساحلية وسيناء، وفي القاهرة تصل الأمطار لمتوسطة بداية الخميس.





واكمل سعود، أن منطقة العين السخنة الطقس فيها سيكون غير مستقر وهناك امطار غزيرة وعلينا الحذر.





فيما كشفت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الإثنين 1 فبراير وحتى الجمعة 5 فبراير 2021.





ومن يوم الإثنين وحتى الثلاثاء 2 فبراير 2021:

تشهد البلاد استقرار وارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.





نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق



