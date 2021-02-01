"عاش متغرب ليكوّن نفسه".. مأساة شاب تشوه وجهه قبل فرحه على يد مجهولين بالشرقية.. شاهد

الغربة كانت له بالمرصاد، وتحمّل معاناة السفر ومشقة العمل.. فهو يعمل ليل نهار لتكوين نفسه وتوفير إمكانيات مادية ولو بسيطة يستطيع من خلالها تغطية تكاليف الخطوبة ومن ثم الزوج ليستقر فى شرم الشيخ حيث محل عمله.. هذه كانت أفكار وأحلام الشاب محمد إسماعيل ابن مدينة الزقازيق الذي أصيب بحروق بالغة ، وذلك بسبب قيام مجهولين بإلقاء مادة كاوية عليه " مياه نار خام" وفروا هاربين.









وفي هذا السياق قالت رشا إسماعيل شقيقة الشاب المصاب: "أخويا محمد طيب وجدع ومحترم وبيحب الخير للناس كلها وعمره ما أذى حد فى حاجة، من صغره وهو مجتهد وشاطر ، ورغم اننا ٤ بنات وهو الاخ الوحيد لنا ، تركنا وسافر الى شرم الشيخ واشتغل فى احد الفنادق لكى يكون نفسه ويخطب ومن ثم يتزوج ويستقر مثل باقي الشباب".









وأضافت:" منذ فترة تمت خطبته من احدى الفتيات بمنشية عامر بالزقازيق، وكنا سعداء بفرحتنا به وانه سوف يتزوج ، وبالفعل قمنا بتجهيزات الفرح وأخذ شقة فى شرم الشيخ محل عمله لتكون سكن الزوجية، و بالفعل بدأنا فى تجهيزها استعدادا للفرح".









وأكدت رشا شقيقة المجنى عليه:" اخويا اخد إجازة و نزل من شرم الشيخ و راح لخطيبته في حدود الساعة ٥ مساء، ونزل من عندها فى حدود الساعة ٩ ، كان فى ٢ لابسين كمامات جواكت مستنيينه تحت بيت خطيبته من ساعة ما طلع ، وبعد ما نزل من بيت خطيبته ركب الموتوسيكل ومشي شوية ، وهو بيعدى المطب وقفوا الـ ٢ ورموا على وشه مياه نار خام وهربوا والكلام ده حصل فى منشية عامر بالزقازيق، اخويا فضل يصرخ ويزعق جامد لحد ما فيه ست جات وحطت عليه ميه ، وقاللهم اتصلوا بخطيبتى علشان هي اقرب حد لي، وفعلا خطيبته جات بسرعة وخدوه وطلعوا علي الجامعة بالزقازيق فالجامعة قالت الحالة خطيرة ولازم يروح مستشفى الحروق بـ ههيا".









وطالب اهل محمد "المجنى عليه من قبل مجهولين" الجهات المسئولة بسرعة القبض على الجناه لكى تبرد النار التى بداخلهم قائلين:" عايزين حق ابننا من اللي عملوا فيه كده".









كان شاب فى العقد الثانى من العمر أصيب بجروح خطيره في وجهه وانحاء متفرقه من جسده، وذلك بسبب قيام مجهولين بالقاء مادة حارقه "مياه نار خام" عليه أثناء استقاله دراجة نارية.









تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقيه اخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق من أسرة الشاب محمد ا م 26 سنة يعمل بأحد الفنادق بشرم الشيخ، يفيد تعرض ابنهم للموت بسبب قيام مجهولين يستقلان دراجة بخارية بالقاء مادة كاوية "مياه نار خام" عليه وذلك بناحية منشأة عامر محل سكن خطيبته.









تم تحرير محضر بالواقعة، وجار مطاردة المتهمين من قبل الاجهزة الامنية بالشرقية.