القس يونس حلمي: أقباط الإسكندرية في الكنائس لأول مرة منذ الموجة الثانية لـ كورونا

كشف القس يونس حلمي المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، عن عودة الصلوات في الكنائس بمحافظة الإسكندرية لأول مرة منذ بدا الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد.





وقال يونس، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إن هناك إجراءات مشددة للتصدي لفيروس كورونا، مضيفا أن نتابع مستجدات الوباء بشكل يومي ونسبة الإصابات والتحورات فيه.





وأضاف ان اقباط الإسكندرية في الكنائس لأول مرة من الموجة الثانية لكورونا بنسبة ٢٠٪، متابعا أن كل كنيسة تعمل بطريقة خاص بها في الحجز لحضور المصليين للكنائس.





وفي السياق نفسه أشار الي أن هناك إجراءات احترازية قوية في كل كنيسة.



