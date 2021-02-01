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بين الناس

عندي مرض مستعصٍ.. مواطن من ذوى القدرات الخاصة يناشد التضامن توفير فرصة عمل له ضمن الـ 5%

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن طه محمود عبد العال، من سكان من الزقازيق محافظة الشرقية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن توفير وظيفة له ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوى القدرات الخاصة.

ويقول في رسالته: "أحتاج الحصول على وظيفة تعيننى على الظروف المعيشية، حيث إننى متزوج ولدي أسرة وأعول طفلين وليس لدى أي عمل أعيش منه أنا وأسرتى، وعندي مرض مستعصٍ، كما أننى خريج بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، ومصاريف علاجى تتكلف 6000 جنيه شهريا".

مناشدا المسئولين بوزارة التضامن النظر في أمره وتوفير  وفرصة عمل لها ضمن نسبة الـ 5%، ليستطيع توفير مصدر دخل ثابت لإعانته على أعباء الحياة، وللإنفاق على أسرته وسداد الإيجار.


للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01000030967

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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