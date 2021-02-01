عندي مرض مستعصٍ.. مواطن من ذوى القدرات الخاصة يناشد التضامن توفير فرصة عمل له ضمن الـ 5%

ناشد المواطن طه محمود عبد العال، من سكان من الزقازيق محافظة الشرقية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن توفير وظيفة له ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوى القدرات الخاصة.





ويقول في رسالته: "أحتاج الحصول على وظيفة تعيننى على الظروف المعيشية، حيث إننى متزوج ولدي أسرة وأعول طفلين وليس لدى أي عمل أعيش منه أنا وأسرتى، وعندي مرض مستعصٍ، كما أننى خريج بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، ومصاريف علاجى تتكلف 6000 جنيه شهريا".





مناشدا المسئولين بوزارة التضامن النظر في أمره وتوفير وفرصة عمل لها ضمن نسبة الـ 5%، ليستطيع توفير مصدر دخل ثابت لإعانته على أعباء الحياة، وللإنفاق على أسرته وسداد الإيجار.









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