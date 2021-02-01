رئيس اتحاد اليد: نطالب الإعلام المصري بدعم المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.. فيديو

قال المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد واللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد، إن جميع أجهزة الدولة المصرية كانت تقف خلف اللجنة التنظيمية القائمة على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد حتى تخرج بهذا الشكل الرائع والذي أسعد جميع الدول والذين عبروا عن انبهارهم بهذا التنظيم . علىحتىبهذاأسعد





وأضاف هشام نصر خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه "سي بي سي"، أن الجميع انبهر بجرأة المصريين وقدرتهم على تنظيم بطولة في هذه الأجواء الصعبة بسبب انتشار وباء كورونا مؤكدا علي إشادة سفير الدنمارك اليوم بالتنظيم الخاص بالبطولة .



