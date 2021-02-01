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80 سيارة إسعاف و15 عيادة.. الصحة تكشف تفاصيل التأمين الطبي لمونديال اليد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:14 ص
هالة زايد، وزيرة
هالة زايد، وزيرة الصحة
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إسراء صبري
قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إن اللجنة المكلفة بتنظيم ومتابعة بطولة كأس العالم كانت من ضمن قيادات وزارة الصحة، معقبة: بدأنا الاستعداد للبطولة منذ شهر 8 وذلك للخروج بالبطولة بالشكل المشرف.

وتابعت "زايد" خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الوزارة وضعت داخل كل فندق موثق خاص يعمل على توثيق كافة الأمور الخاصة بالبطولة والفرق المشاركة، وذلك لعرضها، معقبة: استقبلنا الفرق منذ شهر يناير.. وكان لدينا ما يقارب من 1000 منظم في البطولة سواء مسعفين أو تمريض وغيرة.

وأضافت، استقبلنا أكثر من 2000 مشارك من ضمنهم صحفيين عالميين، وأيضا ما يقارب من 1500 عامل داخل الفنادق، معقبة: كان هناك طبيبا مخصصا لكل فريق.

وأكملت: كان هناك عيادة داخل كل الفنادق، بالإضافة إلى المعمل والأشعة وغرف عناية مركزة، مشيرة إلى أن هناك 7 عيادات داخل الاستادات بالإضافة إلى 8 عيادات متنقلة و80 سارة إسعاف.

واسترسلت: أجرينا حوالي 30 ألف مسحة للمشاركين، الوزارة عملت على رش الحدائق و المطاعم وكل الأماكن بالمواد المعقمة.
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