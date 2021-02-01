ضمن أول 10 في العالم.. مفاجأة صادمة حول عدد سكان محافظة القاهرة

كشف موقع «فيجوال كابيتاليست» المتخصص في البيانات والإحصائيات حول العالم عن عدد سكان محافظة القاهرة ضمن تقريرا أصدره حول أكثر مدن مزدحمة بالسكان في العالم.





وأضاف التقرير أن أكثر من نصف سكان العالم حاليًا يعيش في المدن موضحا أن محافظة القاهرة تحتل مركزا متقدما في هذا الترتيب حيث يبلغ عدد سكانها وفقا للتقرير 20 مليونا و901 ألف نسمة.





وأكد التقرير أن ذلك يرجع إلى الهجرة من الريف إلى الحضر نظرا لفرص العمل الأفضل والأجور الأعلى، إلى جانب التحولات من الاقتصادات الزراعية إلى الاقتصادات الصناعية والخدمية، ليؤدي في النهاية إلى انتقال جماعي إلى المدن.





وبحسب التقرير زادت مدينة طوكيو 559000 شخص فقط بين عامي 2010 و2020 بينما شهدت مدينة دلهي زيادة تقدر بأكثر من 8 ملايين شخص في نفس الزمن وزادت أيضا مدينة شنغهاي بأكثر من 7 ملايين شخص.





وأوضح التقرير ان مدينة طوكيو هي المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم حيث يبلغ عدد سكانها 37،393،000 نسمة، ولكنها في تناقص بسبب انخفاض معدلات المواليد.





وفيما يلي ترتيب أكبر مدن العالم من حيث عدد السكان حتى الآن:





طوكيو- اليابان: 37.393.000 نسمة في المركز الأول

دلهي- الهند: 30.291.000 نسمة في المركز الثاني

شنغهاي- الصين: 27.058.000 نسمة في المركز الثالث

ساو باولو- البرازيل: 22.043.000 نسمة في المركز الرابع

مكسيكو سيتي- المكسيك: 21.782.000 نسمة في المركز الخامس

دكار- بنغلادش: 21.006.000 نسمة في المركز السادس

القاهرة- مصر: 20.901.000 نسمة في المركز السابع

بكين- الصين: 20.463.000 نسمة في المركز الثامن

مومباي- الهند: 20.411.000 نسمة في المركز التاسع

أوساكا- اليابان: 19.165.000 نسمة في المركز العاشر







