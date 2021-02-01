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توك شو

أخبار التوك شو.. هذه الفئة لن تحصل على لقاح أسترازينيكا.. كرم جبر يكشف مفاجأة بشأن جوجل وتيك توك.. مفاجأة عن موجة كورونا القادمة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:26 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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إبراهيم القادري
تناولت برامج التوك شو العديد من الموضوعات المهمة وتلقت عليها الرد عليها من قبل المسؤولين والمختصين ونعرض لكم أبرزها: 


علق الدكتور أيمن أبو المجد، أستاذ أمراض القلب بجامعة الأزهر، على جدل الدراسات المثارة حول أثر اللقاحات، ومنع استخدامها للحوامل والمرضعات، قائلًا "جميع الدراسات التي أجريت سواء في "أسترازينيكا أو سينوفارم أو موديرنا أو فايزر" لم تشمل فئة الحوامل".


قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن حاليا يحدث صراعات بين الدول الكبري والمتوسطة والنامية، معقبة: الوباء لن يتم التخلص منه إلا عن طريق وجود عدالة في توزيع اللقاحات، معقبة: مصر أدركت أهمية اللقاحات منذ الموجة الاولى للوباء.


بيّن الدكتور أيمن أبو المجد، أستاذ أمراض القلب بجامعة  الأزهر، الفرق بين لقاحي "سينوفارم" و"أسترازينيكا" بعد وصول أول جرعة من الأخير، قائلًا "كلاهما مهم جدًا في تقليل الإصابة بفيروس كورونا".


قال الدكتور غسان سعيد الرئيس المنتخب للجمعية الطبية العربية الأمريكية بميتشجان، إن فيروس "نيباه" له لقاح ولكن للحيوانات وليس للإنسان، ومنظمة الصحة العالمية قامت بوضعه رقم 6 من حيث الخطورة على مستوى العالم.


قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك قيما دينية وأخلاقية واجتماعية يجب علينا مراعاتها واحترامها.


كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة، عن الجدول الزمني الخاص باللقاحات، قائلة: إن أول أمس وصل الجدول الزمني الرسمي من جافي ويضم كميات كبيرة من اللقاحات، مشيرة إلى أنها أطلعت الرئيس السيسي ورئيس الوزراء على الجدول اليوم.


علق الدكتور أيمن أبو المجد، أستاذ أمراض القلب بجامعة الأزهر، على جدل استخدام "المسحة الشرجية" لفاعليتها مقارنةً بالمسحة العادية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، قائلًا "الصين أقدمت عليها لفاعليتها لكن ليس شرطًا أن يتم تعميمها".


كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة، عن الفئات التي لن يسمح لها بالحصول على لقاح أسترازينيكا، موضحة أن التجارب الخاصة به لم تجرَ على من هم أكبر من 65 عامًا، ولهذا لن يتم إعطاؤه إلى من هم أكبر من هذا العمر.


طالب الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بعمل مصالحة بين الأهلي والزمالك تشجع على التواصل ولا التناحر.


علقت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، على إمكانية استخدام المسحة الشرجية للكشف عن فيروس كورونا.




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