ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بنقول للرئيس بشكل يومي عملنا إيه.. كامل الوزير: أنا تحت رجيلين مصر والمصريين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:40 ص
كامل الوزير، وزير
كامل الوزير، وزير النقل
Advertisements
إسراء صبري
قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه يعرض على الرئيس السيسي كافة التفاصيل الخاص بالمشروعات، معقبا: "بنقول للرئيس بشكل يومي عملنا إيه وهنعمل إيه بكرة.. وأتابع أيضا مع الدكتور مصطفى مدبولى متابعة قوية للأعمال التى نقوم بها".

وأكمل "الوزير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "ربنا يوفقنا ديما ونبقى على قد المسئولية التى ألقاها على أكتافنا الرئيس السيسى.. وأنا تحت رجيلين مصر وتحت رجلين كل المصريين.. وسأستمر كذلك ما حييت وهنشتغل ننتج وربنا يوفقنا"

وتابع: وزارة النقل انتهت من 4 محاور على نهر النيل من أصل 14 محورا، ومنها محور كلابشة الذي يعد تحفة معمارية كبيرة للمحافظة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير النقل: من حق أي مواطن يسألني «جبت الفلوس دي منين؟»

5 كبارى و16 نفقا.. وزير النقل يتابع تجهيز المرحلة الأولى من "الصعيد الصحراوي الغربي"

بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط بأسيوط

نحن لا نبيع الوهم للشعب.. وزير النقل يتحدث عن تطوير قطاع النقل

400 مليون جنيه.. وزير النقل يكشف خطة الدولة لتطوير الطرق بالقرى

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. ثنائية صلاح في وست هام حديث الساعة.. ومفاجآت في حريق عمارة الهرم

نقل كريم محمود عبد العزيز إلى المستشفى.. تفاصيل

انقلاب سيارة نقل محملة بالحجارة على طريق المحور

كلوب يتغزل فى محمد صلاح: لاعب من طراز عالمي

أدعية في جوف الليل.. اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك

اليوم.. ثراء جبيل ضيفة إسعاد يونس في صاحبة السعادة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 220 مليون سنة.. طفلة تعثر على اكتشاف تاريخي أثناء نزهة على الساحل.. صور

تحذير من أم بعد مصرع نجلها صعقا بالكهرباء بسبب موبايل وشاحن

سخرية من الصين.. مذيعة شهيرة تدخل في نوبة ضحك على الهواء.. فيديو