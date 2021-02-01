بنقول للرئيس بشكل يومي عملنا إيه.. كامل الوزير: أنا تحت رجيلين مصر والمصريين

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه يعرض على الرئيس السيسي كافة التفاصيل الخاص بالمشروعات، معقبا: "بنقول للرئيس بشكل يومي عملنا إيه وهنعمل إيه بكرة.. وأتابع أيضا مع الدكتور مصطفى مدبولى متابعة قوية للأعمال التى نقوم بها".



وأكمل "الوزير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "ربنا يوفقنا ديما ونبقى على قد المسئولية التى ألقاها على أكتافنا الرئيس السيسى.. وأنا تحت رجيلين مصر وتحت رجلين كل المصريين.. وسأستمر كذلك ما حييت وهنشتغل ننتج وربنا يوفقنا"



وتابع: وزارة النقل انتهت من 4 محاور على نهر النيل من أصل 14 محورا، ومنها محور كلابشة الذي يعد تحفة معمارية كبيرة للمحافظة.