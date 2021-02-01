وزير الرياضة عن تسمم لاعبى سلوفينيا: تعاملنا مع الواقعة بكل احترافية.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم التعامل مع واقعة منتخب سلوفينيا بكل احترافية، معقبا: «تعاملنا بكل احترافية مع الواقعة».





وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «تحدثنا مع منتخبي بيلاروسيا والدنمارك الذين تناولوا الطعام معهم، وقالوا أن ما حدث عار من الصحة تماما».





وأشار: «وزارة الصحة كانت متواجدة معهم في المستشفى، وعندما طُلب من لاعبي منتخب سلوفينيا اجراء تحاليل وفحوصات طبية رفضوا».





وأكد وزير الشباب والرياضة،: «تعاملنا بكل احترافية مع اللاعبين الأجانب المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد».