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توك شو

وزير الرياضة عن تسمم لاعبى سلوفينيا: تعاملنا مع الواقعة بكل احترافية.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:32 ص
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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التوك شو
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم التعامل مع واقعة منتخب سلوفينيا بكل احترافية، معقبا: «تعاملنا بكل احترافية مع الواقعة».

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «تحدثنا مع منتخبي بيلاروسيا والدنمارك الذين تناولوا الطعام معهم، وقالوا أن ما حدث عار من الصحة تماما».

وأشار: «وزارة الصحة كانت متواجدة معهم في المستشفى، وعندما طُلب من لاعبي منتخب سلوفينيا اجراء تحاليل وفحوصات طبية رفضوا».

وأكد وزير الشباب والرياضة،: «تعاملنا بكل احترافية مع اللاعبين الأجانب المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد».
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