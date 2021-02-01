ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الكبسولة تمنع أبوتريكة من زيارة بعثة الأهلي في مونديال الأندية.. تفاصيل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:51 ص
أبوتريكة
أبوتريكة
Advertisements
حسن العمدة
قال محمد الجزار، الناقد الرياضي بجريدة الوطن القطرية، إن الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة الدحيل القطري المحدد لها، الخميس المقبل ببطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف محمد الجزار خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن موسيماني عقد محاضرة فنية للاعبين قبل مران الأحد، الذي ركز خلاله على تدريبات الكرة، كما أجرى أكثر من تقسيمة فنية.

كما أوضح الناقد الرياضي، أن محمد أبو تريكة لن يكون قادرا على زيارة بعثة الأهلي، بسبب"الكبسولة" الفقاعة الطبية، والفرصة الوحيدة له، هي التواجد بالمدرجات لمتابعة الأهلي ولاعبيه من قرب.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طائرة خاصة تنقل بعثة الأهلي إلى قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية

اللجنة المنظمة لمونديال الأندية تكشف مواعيد وصول الفرق وملاعب التدريب

بعثة الأهلى تتوافد على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى قطر.. صور

للمشاركة في مونديال الأندية.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلي استعدادا للسفر إلى قطر.. فيديو وصور

موسيماني: نسعى للتأهل إلى قبل نهائي مونديال الأندية ومواجهة البايرن

مونديال الأندية .. بعثة الأهلي تدخل الفقاعة الطبية في الدوحة

ترشيحاتنا

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين.. فيديو

بعد تراجع الجرام 15 جنيها.. سعر الذهب اليوم الإثنين 1-2-2021

دكتور صدر من ووهان: حتى هذه اللحظة لا يوجد أي انتشار لفيروس نيباه في الصين.. فيديو

أبرزها التشكيلة الخاطئة.. 5 عوامل وراء خسارة الهلال أمام النصر في السوبر السعودي

الاستقرار سيد الموقف.. أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الاثنين 1 فبراير 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصيبا بالعدوى بفارق أيام والنهاية مؤلمة.. كورونا يسرق فرحة عروس قبل حفل زفافها

بعد 80 عامًا على أطول زواج.. عجوزان يخططان للقيام بحفل زفاف.. صور

فوبيا وقلق دائم.. امرأة تكتشف مفاجأة مخيفة في خزانة ملابسها.. شاهد