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توك شو

وزير الرياضة : الوفود المشاركة في مونديال كرة اليد حرصت على التقاط الصور التذكارية بجانب الأهرامات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:37 ص
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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قسم التوك شو
كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل وكواليس مونديال كرة اليد الذي أقيم في مصر، مؤكدا أن  مصر نجحت في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد في ظروف غير طبيعية.

وقال «صبحي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن مصر قدمت بطولة رائعة لمونديال اليد، موضحا أن  دول العالم جاءت إلى مصر وذهبوا إلى بلادهم بسلام، خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأضاف وزير الشباب والرياضة،  أن الدولة المصرية تستحق هذا المحفل الكبير، وما قدمه أبطال كرة اليد خاصة الأداء الجيد أمام الدنمارك والسويد، مشيرا إلى أنه أقترح بالتنسيق مع هيئة الاستعلامات ووزارتي الصحة والداخلية بالتواصل مع الدول المشاركة والإتحاد الدولي بشأن المشاركة في البطولة والاطمئنان على صحة اللاعبين والوفود.

وأِشار إلى أن كان هناك حرص من قبل الوفود المشاركين على زيارة المعالم الأثرية في مصر خاصة الأهرامات والإسكندرية لاتخاذ الصور التذكارية، منوها إلى أننا تغلبنا على كثير من العقبات خلال التجهيز للفقاعة الطبية.
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