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%100 سلبي.. الصحة: مصر أثبتت للعالم مدى قدرة نظامها الطبي على مواجهة الوباء

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:36 ص
هالة زايد، وزيرة
هالة زايد، وزيرة الصحة
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إسراء صبري
قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر قدمت نموذجا طبيا وقائيا خلال تنظيم مونديال كأس العالم، متابعة: مصر حصلت على إشادة كبيرة من قبل كل الفرق ورئيس االاتحاد الدولي بالإضافة إلى العالم أجمع.

وتابعت "زايد" خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، فور وصول الفرق إلى مصر قامت الوزارة بإجراء التحاليل الخاصة بكورونا لهم ووجد أن هناك 26 مصاب بكورونا، وعليه تم عزلهم في فندق خاص بمفردهم.

وأكملت: 19 فرد تم علاجهم وعودتهم إلى بلادهم ومازال هناك 7 أفراد تحت العلاج والملاحظة؟، ولكنهم في تحسن، مشددة على أن حتى الآن لم تصدر أي عينة سلبية سواء داخل الفرق أو الأطقم الطبية أو العاملين.

واسترسلت: 100% سلبي.. وهذا يدل على مدى قوة وقدرة النظام الطبي المصري على التحكم في الوباء وعزل الفرق دون أي تأثير.
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