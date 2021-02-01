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رياضة

أول تعليق من أوناجم بعد انضمامه إلى الوداد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:56 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
عبر محمد اوناجم لاعب الزمالك المعار الي صفوف الوداد المغربي عن سعادته للخروج للإعارة لضمان العودة للقلعة البيضاء من جديد.  

وقال أوناجم في تصريحات هاتفية لفضائية اون تايم سبورتس.. كنت احتاج فرصة خارج الزمالك بسبب البعد عن المباريات. وتابع.. اجيد اللعب في مركزي الهجوم والجناح ومشاكلي مع باتشيكو سبب خروجي من قائمة المباريات. 

وأوضح محمد أوناجم انه يأمل في العودة الي صفوف نادي الزمالك.

متابعا: "عقدي ممتد مع الزمالك سنه ونصف وساعود بعد انهاء الإعارة. واكد محمد اوناجم انا مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضي منصور قدم كافة مالديه من اجل اسعاد اللاعبين".
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