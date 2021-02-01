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حوادث

اليوم.. الجنايات تستأنف محاكمة المتهم بحرق سيدة الإسكندرية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:25 ص
جنايات الإسكندرية
جنايات الإسكندرية تستأنف اليوم محاكمة المتهم بحرق السيدة
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أحمد بسيوني

تستأنف اليوم الاثنين محكمة جنايات الإسكندرية محاكمة المتهم بحرق سيدة داخل منزلها بمنطقة العصافرة بحري، شرق الإسكندرية، وذلك انتقاما منها على خلفية الإبلاغ عنه في حادث سرقة أحد جيرانها، وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهم أو انتداب محامي أخر في القضية.


وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، وعضوية كل من عبد العظيم صادق، ومحمد فؤاد وأمانة سر خميس قمر وإيهاب النادي، قررت تأجيل القضية لجلسة 1 فبراير.


وقد حضر المتهم الجلسة الماضية وسط إجراءات أمنية مشددة، وخلال جلسة اليوم استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة.


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وطالب محامي المتهم ردعضو هيئة المحكمة اليسار، ولكن المحكمة أصرت على إجراء مرافعة النيابة.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، في القضية رقم 22786 جنايات ثانٍ المنتزه.

ووجهت النيابة اتهامات للمتهم بتبييت النية وعقد العزم على قتل السيدة انتقامًا منها لاتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها، وأعد لذلك بنزين، وقداحة، واقتحم غرفة نومها، وما أن ظفر بها سكب عليها البنزين، وسحبها عنوة إلى خارج المسكن، ثم أشعل النار فيها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها؛ قاصدًا بذلك قتلها.

واستمعت النيابة لشهادة الشهود، وكذلك أحفادها وهم طفلين تعرفوا على المتهم خلال التحقيقات بأنه مرتكب الواقعة.

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