من البدلة الحمراء إلى البراءة بعد 6 سنوات.. أحمد يوسف يكشف تفاصيل براءته بعد الحكم عليه بالإعدام

قال أحمد يوسف ، العائد من عنبر الإعدام ، والحاصل على البراءة بعد 6 سنوات من حكم الإعدام ، إنه أُتهم في قضية قتل، معقبا: " اتُهمت في شرفي وفي أخلاقي ، وإني قتلتها واغتصبتها وطلعوني شاذ ، من غير ما أعمل حاجة".
وأضاف " أحمد يوسف " خلال لقائه مع برنامج " حديث القاهرة
" المُذاع على فضائية " القاهرة والناس " ، قائلًا : والله أعلم
على ما أقول ، إنني برئ من كل شئ ، ومعرفتش مين اللي قتل غير بعد ما اتحبست".
وعقب العائد من عنبر الإعدام عن المجني عليها ، قائلًا : " ولا أعرفها
، ولا ليها صلة بيها ، ولا عُمري شوفتها غير في حلقة "عيون الشعب " زيي
زي أي حد لأول مرة ".
وأكمل " يوسف" : انا اتهمت في هذه الجريمة عشان القاتل يفدي نفسه
أو يفدي أخوه ، وده بترتيب منه ومن أهله " ، مضيفًا : " اختروني انا
عشان أنا غريب مش من البلد أصلًا " .
وتابع : " انا راجل صنايعي بروح شغلي في أي مكان ، بس وقت الحادث أنا
مكنتش مقيم في مكان الوقعة " ، مضيفًا : " أنا كنت بخلص شغل في منزل أمام
منزل الحادث لمدة 5 أيام ، واتفاجأت بعدها بشهر إني متهم في هذه الوقعة " .
وأشار إلى أنه يعمل ب 3 أعمال ، إحداهما ، هي فني ثالث بوزارة الري.
وأضاف : " انا نفسي أعرف ايه اللي جاب اسمي في القضية ، والقاتل حافظ
اسمي بالنص زي ما أكون أخوه " ، مشيرًا إلى أن الجاني هو طفل يبلغ من عمره 18
عامًا حاليًا ، أما وقت حدوث الجريمة كان يبلغ 14 عامًا"
ونوه : " أنا خدت براءة لأن مفيش أدلة".