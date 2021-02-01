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توك شو

من البدلة الحمراء إلى البراءة بعد 6 سنوات.. أحمد يوسف يكشف تفاصيل براءته بعد الحكم عليه بالإعدام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:22 ص
أحمد يوسف ، العائد
أحمد يوسف ، العائد من عنبر الإعدام
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ندى رأفت

قال أحمد يوسف ، العائد من عنبر الإعدام ، والحاصل على البراءة بعد 6 سنوات من حكم الإعدام ، إنه أُتهم في قضية قتل، معقبا: " اتُهمت في شرفي وفي أخلاقي ، وإني قتلتها واغتصبتها وطلعوني شاذ ، من غير ما أعمل حاجة".


وأضاف " أحمد يوسف " خلال لقائه مع برنامج " حديث القاهرة " المُذاع على فضائية " القاهرة والناس " ، قائلًا : والله أعلم على ما أقول ، إنني برئ من كل شئ ، ومعرفتش مين اللي قتل غير بعد ما اتحبست".

وعقب العائد من عنبر الإعدام عن المجني عليها ، قائلًا : " ولا أعرفها ، ولا ليها صلة بيها ، ولا عُمري شوفتها غير في حلقة "عيون الشعب " زيي زي أي حد لأول مرة ".

وأكمل " يوسف" : انا اتهمت في هذه الجريمة عشان القاتل يفدي نفسه أو يفدي أخوه ، وده بترتيب منه ومن أهله " ، مضيفًا : " اختروني انا عشان أنا غريب مش من البلد أصلًا " .

وتابع : " انا راجل صنايعي بروح شغلي في أي مكان ، بس وقت الحادث أنا مكنتش مقيم في مكان الوقعة " ، مضيفًا : " أنا كنت بخلص شغل في منزل أمام منزل الحادث لمدة 5 أيام ، واتفاجأت بعدها بشهر إني متهم في هذه الوقعة " .

وأشار إلى أنه يعمل ب 3 أعمال ، إحداهما ، هي فني ثالث بوزارة الري.

وأضاف : " انا نفسي أعرف ايه اللي جاب اسمي في القضية ، والقاتل حافظ اسمي بالنص زي ما أكون أخوه " ، مشيرًا إلى أن الجاني هو طفل يبلغ من عمره 18 عامًا حاليًا ، أما وقت حدوث الجريمة كان يبلغ 14 عامًا"

ونوه : " أنا خدت براءة لأن مفيش أدلة".

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