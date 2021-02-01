الآثار موجودة وبخير.. رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية: إعادة الصياغة العمرانية لـ السيدة عائشة تتم بتنسيق بين أجهزة الدولة.. فيديو

قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، إن إعادة الصياغة العمرانية لمناطق السيدة عائشة وما يحيطها تتم بتنسيق تام بين أجهزة الدولة المختلفة في الحكومة ووزارة الآثار كضلع من هذا التطوير ،فيتم تقديم خرائط بتوقيع الآثار الإسلامية المسجلة .





أوضح أسامة طلعت، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "on"، أن مقابر السيدة عائشة والمعروفة بترب سيدى جلال والآثار التى توجد حول جامع "مسيح باشا" والتربة السلطانية هى التى تعرضت للإزالة ولكن الآثار مازالت موجودة وبخير ولم يحدث أى هدم أو مساس بها.





أكد أسامة طلعت، أن اليونسكو لديه ضوابط فى التعامل لمع النسيق العمرانى فى القاهرة ، متابعًا أن المشروع الجارى الآن هو كوبرى الحضارات يبدأ من متحف الحضارة له 3 تفريعات الأول تجاه الدائرى والثانية الأوتوستيراد والأخيرة لصالح سالم ناحية كوبرى السيدة عائشة الذى سيتم إزالته.



