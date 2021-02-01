ملامح انقلاب.. قطع بث التليفزيون الرسمي في ميانمار

كشفت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، عن قكع بث التليفزيون الرسمي في ميانمار، بالإضافة إلى قطع الاتصالات، وذلك عقب القبض على قادة البلاد.





وأعلن الحزب الحاكم في ميانمار، اليوم الإثنين، اعتقال زعيمة البلاد، أون سان سو تشي، ورئيس البلاد، وعدد من كبار المسئولين في البلاد.





وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الحكومة المدنية والجيش القوي الذي أثار مخاوف من حدوث انقلاب في أعقاب انتخابات يقول الجيش إنها مزورة.





وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم ميو نيونت إلى وكالة رويترز إن المستشارة ورئيس الدولة وين مينت، وزعماء آخرين "اختطفوا" في الساعات الأولى من الصباح.



