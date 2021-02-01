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رياضة

أحمد سمير: الزمالك "مشاني بدون شكر" وحسام حسن ظلمني في المصري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:31 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش، أنه لم يعترض على الخروج للاعارة من الزمالك رغم الطريقة الغير جيدة التي تعامل بها مسئولي الابيض معه.  

وقال سمير لبرنامج "الماتش" مع هاني حتحوت، عبر شاشة "صدى البلد": "الزمالك نوى رحيلي بشكل مفاجئ وبدون اي توجيه شكر لي، ورغم ذلك لم اعترض على خروجي منه للإعارة الى الإسماعيلي وبعدها للمصري.  

وأكد: حسام حسن ظلمني في المصري ولا اعلم حتى الان لماذا لم أشارك معه، وأردف: الان أصبحت اكثر نضجا والأمور اختلفت معي، وأصبحت تركيزي اكبر في الملعب، ولا أتأثر بمشاركتي من عدمها.  

وأردف: مركزي حاليا اضطراريا ولكني "حبيت" المركز لأنه جعلني اقترب اكثر من المرمى والتسجيل. واتم: ارغب دائما ان اتواجد في الملعب وفي اي مركز، وتقديم اقصى ما لدي.
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