عضو فريق جامعة أكسفورد يكشف مدى فعالية لقاح أكسفورد.. فيديو

قال الدكتور احمد سالمان عضو فريق جامعة اكسفورد لانتاج لقاح كورونا ، لقاح اكسفورد يعطي الكثير من الامل بسبب سهولة انتاجه وتصنيعه بالاضافة الي قدرته العالية علي الحماية من فيروس كورونا . انتاجهوتصنيعه بالاضافة اليقدرتهالحمايةفيروس





وأضاف احمد سالمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه سي بي سي ، لقاح اكسفورد يصل قدرته على منع الأعراض الشديدة او الدخول الى المستشفيات بنسبة 100% كما أنه لا يكون له أعراض شديدة بعد التلقيح .





واوضح احمد سالمان ، لاان نسبة الحماية التي يعطيها لقاح اكسفورد تتراوح ما بين 70% إلى 90% وهذا يستطيع ان يسيطر على الوباء في الفترة الحالية مؤكدا ان التكنولوجيا التي تم تصينع لقاح اكسفورد بها آمنة بشكل كبير جدا ومستخدمة منذ 30 عام في إنتاج اللقاحات . تتراوحإلىعلىآمنةإنتاج



