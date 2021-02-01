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عضو فريق جامعة أكسفورد يكشف مدى فعالية لقاح أكسفورد.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:30 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور احمد سالمان عضو فريق جامعة اكسفورد لانتاج لقاح كورونا ، لقاح اكسفورد يعطي الكثير من الامل بسبب سهولة انتاجه وتصنيعه بالاضافة الي  قدرته العالية علي الحماية من فيروس كورونا .

وأضاف احمد سالمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه سي بي سي ، لقاح اكسفورد يصل قدرته على منع الأعراض الشديدة او الدخول الى المستشفيات بنسبة 100% كما أنه لا يكون له أعراض شديدة بعد التلقيح .

واوضح احمد سالمان ، لاان نسبة الحماية التي يعطيها لقاح اكسفورد تتراوح ما بين 70% إلى 90% وهذا يستطيع ان يسيطر على الوباء في الفترة الحالية مؤكدا ان التكنولوجيا التي تم تصينع لقاح اكسفورد بها آمنة بشكل كبير جدا ومستخدمة منذ 30 عام في إنتاج اللقاحات .

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