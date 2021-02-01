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توك شو

مستعدين نضحي بكل شئ.. "الصحة" تكشف تكليفات الرئيس قبل مونديال اليد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:03 ص
هالة زايد، وزيرة
هالة زايد، وزيرة الصحة
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إسراء صبري
قالت هالة زايد وزيرة الصحة، إن الرئيس السيسي وافق على قرار إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد، معقبة: الرئيس اتخذ القرار وهو يعي تماما قوة النظام الصحي وقدرته على التعاومن من أجل الخروج بأبهى صورة.

وتابعت: "همنا كله في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بكل دقة ولا نسمح بوجود أي غلطة، معقبة: "كنت بقولهم إننا بنتصور على الهواء أي غلطة هتنتشر".

وأضافت، "زايد" خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الرئيس السيسي لديه ثقة كبيرة في قدرة مصر وأنها تستطيع أن تجتاز أي مرحلة واختبار، معقبة: "ثقة الرئيس هي السبب في جعلنا نعمل ونبذل كل هذا الجهد".

واسترسل: كنا مستعدين نضحي بكل شيء حتى نكون على قدر ثقة الرئيس السيسي، مشددة على أن نجاح بطولة اليد يعد فخر ومصدر انبهار للعالم كله.
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