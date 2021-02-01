سامي طاهر الجمال يُحيي الذكرى الـ39 لرحيل البطل المصري رأفت الهجان.. فيديو

قال سامي طاهر الجمال نجل ابن عم رفعت الجمال ، سنة 1988 بعد الانتهاء مسلسل" رافت الهجان " أرادت زوجة رفعت "رأفت الهجان" زيارة عائلته وبالفعل أتت الينا دمياط .





وأضاف سامي طاهر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناه سي بي سي ، زوجة رأفت الهجان أتت الينا والتقطنا معها صور تذكارية وسألتنا العديد من الأسئلة عن نشأة رفعت الجمال مشيرا الى انها لم تأتي الى المنزل الذي كان يعيش به رأفت الهجان لأنه كان يعيش في مكان آخر .



