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سامي طاهر الجمال يُحيي الذكرى الـ39 لرحيل البطل المصري رأفت الهجان.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:56 ص
زوجة رأفت الهجان
زوجة رأفت الهجان في زيارة الى عائلته في دمياط
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إبراهيم القادري
قال سامي طاهر الجمال نجل ابن عم رفعت الجمال ، سنة 1988 بعد الانتهاء مسلسل" رافت الهجان " أرادت زوجة رفعت "رأفت الهجان" زيارة عائلته وبالفعل أتت الينا دمياط .

وأضاف سامي طاهر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناه سي بي سي ، زوجة رأفت الهجان أتت الينا والتقطنا معها صور تذكارية وسألتنا العديد من الأسئلة عن نشأة رفعت الجمال مشيرا الى انها لم تأتي الى المنزل الذي كان يعيش به رأفت الهجان لأنه كان يعيش في مكان آخر .

وأوضح سامي طاهر ، رفعت الجمال كان مسقط رأسه في حي الشرباصي وهو من أعرق أحياء دمياط وكانت نشأته وحياته هناك مع عائلته الى ان سافر الى القاهرة مع اخوته في سن 14 عاما. 
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