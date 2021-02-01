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وزير النقل: تعويض المواطنين القاطنين في المنازل التي تمت إزالتها لتطوير الدائري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:01 ص
كامل الوزير، وزير
كامل الوزير، وزير النقل
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إسراء صبري
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه يتم تعويض المواطنين القاطنين في المنازل التي تمت إزالتها لتطوير الدائري عن طريق المحافظات، منوها الى أن الهيئة المصرية الخاصة بالمساحة تقدر قيمة التعويضات بالتنسيق مع المحافظات أيضا.

وتابع "الوزير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، انتهينا بالفعل من تطوير بعض أجزاء الدائري نتيجة خلو تلك الأجزاء من المنازل والمرافق، معقبا: نعمل الآن على الانتهاء من تطوير جزء آخر بحلول شهر مارس.

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أكمل: يتم التعويض وفقا لتقرير هيئة المساحة، معقبا: الحجرة يتم تعويضها بـ 40 ألف جنيه..منوها إلى أن المطبخ والصالة وغيرهما في الشقة تعد حجرة، وعليه يتم حساب عدد الحجر بالشقة لإعطاء التعويضات الخاصة بهم.

وأشار إلى إنشاء 106 كيلو متر طرق بجانب الطريق الدائرى، تشهد إنشاء 100 عمل صناعى أيضا ما بين كوبرى ونفق بالطريق الدائرى، مسترسلا: "كما ننشئ طريق سطحى دائري تحت الطريق الدائرى، حيث يتكون الطريق من محورين، وذلك لخدمة المواطنين وتوفير الخدمات للمواطنين".

واسترسل: "أنا مبزعلش لما حد بيقول إننا مش شغالين عشان إحنا اللي مقدرناش نوصل لهم كم التطوير الخاص بالقطاع..وعليه إحنا اللي مقصرين".

وأوضح، فور عرض الخطة والتكلفة على الرئيس السيسي أصدر قرارا بصرف 2 مليار جنيه للعمل، منوها إلى أن الـ 2 مليار أوشكوا على الانتهاء نتيجة التطويرات التي تتم داخل القرى.

وألمح إلى أن الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء يتابعان الواقع لحظة بلحظة، ويقومان بحل المشكلات التي تواجهنا، مختتمًا "تحت رجلين مصر، وتحت رجلين كل المصريين، وهنشتغل وننتج على طول".
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