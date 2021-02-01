وزير النقل: تعويض المواطنين القاطنين في المنازل التي تمت إزالتها لتطوير الدائري

وتابع "الوزير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، انتهينا بالفعل من تطوير بعض أجزاء الدائري نتيجة خلو تلك الأجزاء من المنازل والمرافق، معقبا: نعمل الآن على الانتهاء من تطوير جزء آخر بحلول شهر مارس.







وأوضح، فور عرض الخطة والتكلفة على الرئيس السيسي أصدر قرارا بصرف 2 مليار جنيه للعمل، منوها إلى أن الـ 2 مليار أوشكوا على الانتهاء نتيجة التطويرات التي تتم داخل القرى. واسترسل: "أنا مبزعلش لما حد بيقول إننا مش شغالين عشان إحنا اللي مقدرناش نوصل لهم كم التطوير الخاص بالقطاع..وعليه إحنا اللي مقصرين".





وألمح إلى أن الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء يتابعان الواقع لحظة بلحظة، ويقومان بحل المشكلات التي تواجهنا، مختتمًا "تحت رجلين مصر، وتحت رجلين كل المصريين، وهنشتغل وننتج على طول".

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه يتم تعويض المواطنين القاطنين في المنازل التي تمت إزالتها لتطوير الدائري عن طريق المحافظات، منوها الى أن الهيئة المصرية الخاصة بالمساحة تقدر قيمة التعويضات بالتنسيق مع المحافظات أيضا.