الصحة: أخبار سعيدة للغاية خلال الأسابيع المقبلة وهذا موعد تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

قالت هالة زايد وزيرة الصحة، إن الرئيس السيسي وافق على قرار إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد، معقبة: الرئيس اتخذ القرار وهو يعي تماما قوة النظام الصحي وقدرته على التعاومن من أجل الخروج بأبهى صورة.





وأضافت، "زايد" خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الرئيس السيسي لديه ثقة كبيرة في قدرة مصر وأنها تستطيع أن تجتاز أي مرحلة واختبار، معقبة: "ثقة الرئيس هي السبب في جعلنا نعمل ونبذل كل هذا الجهد".

وأكملت: 19 فرد تم علاجهم وعودتهم إلى بلادهم ومازال هناك 7 أفراد تحت العلاج والملاحظة؟، ولكنهم في تحسن، مشددة على أن حتى الآن لم تصدر أي عينة سلبية سواء داخل الفرق أو الأطقم الطبية أو العاملين.



وأكدت على أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة سيقومون بتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح قريبا وقبل التطعيم بفترة كبيرة، معقبة: بداية من منتصف شهر 2 سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وفقا للخطة المحسوبة.







وأوضحت أن الهند والصين أصبحتا المصنعتين الأوليين للمادة الخام للأدوية واللقاحات، معقبة 100% من المواد المستخدمة في تصنيع دواء مبادرة 100 مليون صحة مستوردة من الهند والصين. وفيما يخص عدد الحالات، أوضحت أن هناك انخفاض بنسبة 60 أو 65% من حيث عدد الإاصابات بداية من شهر يناير، معقبة: الانخفاض حدث نتيجة التزام المجتمع بارتداء الكمامات.









وأشارت إلى أن مصر ستتفاوض مع سيروم انستيتيوت في الهند من أجل إن تحصل مصر على إمكانية تصنيع اللقاحات في أفريقيا.



وأشارت، قمنا بعقد العديد من الاتفاقيات مع شركات منتجة للقاح بشكل فردي، من ضمنهم استرازنكا وسينوفارم وجونسون أند جونسون، مشددة على أن مصر تقوم بتعديد مصادرها الخاصة بلقاح كورونا. ولفتت إلى أن 2021 ستشهد العديد من التجارب على الأعمار والفئات وأصحاب الأمراض المزمنة المعينة، معقبة "من المتوقع أيضا أن يكون هناك العديد من اللقاحات في هذا العام".وأشارت إلى أن مصر ستتفاوض مع سيروم انستيتيوت في الهند من أجل إن تحصل مصر على إمكانية تصنيع اللقاحات في أفريقيا.



وأكملت: استطعنا ان نضع الأولويات الخاصة باللقاح ومن ثم تعدد المصادر، منوه إلى أن من أهم المصادر التي حصلت عليها مصر هو التحالف الدولى التابع للولايات المتحدة بجينيف الذي يضمن توفير 2.1 مليار جرعة لـ 90 دولة متوسطة وقليلة الدخل

وتابعت: "همنا كله في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بكل دقة ولا نسمح بوجود أي غلطة، معقبة: "كنت بقولهم إننا بنتصور على الهواء أي غلطة هتنتشر".