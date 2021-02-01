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فن

تدهورت صحته.. نقل الفنان عادل الفار للرعاية المركزة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:50 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تدهورت الحالة الصحية للفنان عادل الفار، حيث تم نقله للرعاية المركزة.

وكان الفنان عادل الفار، قد حل ضيفًا على برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يقدمه الفنان إدوارد.

قال عادل الفار أثناء اللقاء: "الأول كان الكل بيسأل عليا لكن دلوقتي محدش بيسأل عليا .. حسيت إن الوسط ده غدار .. لما كبرت الدنيا مبقتش حلوة، وبقولهم لازم يبقى فيه ود وحب وتواصل ونسأل على بعض ولو حد عنده مشكلة نحالهاله".

يذكر أن إن بداية التحاق عادل الفار بالمجال الفني جاءت بالصدفة عن طريق صديق له دعاه لحضور حفل زفاف، وطلب منه عرض مونولوج خاص به أمام الحاضرين، وكان في ذلك الوقت ما زال في مرحلة الثانوية العامة.
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