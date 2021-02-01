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توك شو

عملت زي إسماعيل ياسين في الأسطول.. بيومي فؤاد يروى أحد مشاهده في المياه.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:07 ص
بيومى فؤاد
بيومى فؤاد
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داليا أحمد
روى المخرج أحمد الجندي، مخرج فيلم وقفة رجالة ، عن مشهد تصوير بيومى فؤاد فى المياه وكمية الصعوبات التى واجهتهم فى تصوير المشهد.

وقال المخرج أحمد الجندي، خلال لقائه فى برنامج "سهرانين " مع أمير كرارة ، إنه ظل يصور في مشهد المياه  أيام نظرا لخوفه الشديد من المياه، وظل منفعلا بعد المشهد ولم يرد على المخرج وأطقم العمل.

وعلق بيومي فؤاد قائلًا: "بعد ما قريت المشهد قعدت أدعى ربنا أنى مصورش المشهد ده ، وعملت زى إسماعيل يس فى فيلم إسماعيل يس فى الأسطول لما كان بيقدم على المياه ويرجع تانى، حاولت أعمل أى حاجة عشان أعطله ومايتعملش".

كما تابع بيومى فؤاد: "هي الدراما ليه ما تقولش ان انا اللي أركب المركب بس، والمشكلة أنى عامل دور قبطان ومفيش قبطان مش بيعرف يعوم".
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