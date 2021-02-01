عملت زي إسماعيل ياسين في الأسطول.. بيومي فؤاد يروى أحد مشاهده في المياه.. فيديو

روى المخرج أحمد الجندي، مخرج فيلم وقفة رجالة ، عن مشهد تصوير بيومى فؤاد فى المياه وكمية الصعوبات التى واجهتهم فى تصوير المشهد.





وقال المخرج أحمد الجندي، خلال لقائه فى برنامج "سهرانين " مع أمير كرارة ، إنه ظل يصور في مشهد المياه أيام نظرا لخوفه الشديد من المياه، وظل منفعلا بعد المشهد ولم يرد على المخرج وأطقم العمل.





وعلق بيومي فؤاد قائلًا: "بعد ما قريت المشهد قعدت أدعى ربنا أنى مصورش المشهد ده ، وعملت زى إسماعيل يس فى فيلم إسماعيل يس فى الأسطول لما كان بيقدم على المياه ويرجع تانى، حاولت أعمل أى حاجة عشان أعطله ومايتعملش".



