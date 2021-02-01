سخرية من الصين.. مذيعة شهيرة تدخل في نوبة ضحك على الهواء.. فيديو





طرحت «سارة دندراوي» مذيعة برنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة العربية سؤالًا على ضيفها الدكتور «ثامر الخشان» استشاري الأمراض المعدية بشأن مدى صحة تناول الصينيين للخفافيش الكلاب، القطط وغيرها.





سألت الدندراوي الدكتور ثامر عن سبب تناول الشعب الصيني للحيوانات الغريبة التي تنقل الفيروسات مثل كورونا، فحاول الطبيب إعطاء تفسير مقنع قدر الإمكان.





وبرر ذلك بأن الصين "زحمة وبها ناس كثيرة في أماكن صغيرة، لذا فإن ظروف المعيشة هي من تدفع الناس لتلك الأمور".





لكن المذيعة قاطعته برد ساخر غير مفهوم قائلة: "يعني الصين يا دكتور، الصين"، وهنا رد الطبيب برد أكثر سخرية بعدما فشل في تقديم سبب مقنع.





حيث قال: "والله صح.. حاولت أصرّف لهم بس ما مشي الحال"، في إشارة منه لمحاولته جاهدًا إيجاد تبرير مناسب لتلك الأفعال، دون محاولة مدى انتشار الأمر في الصين وهل هو سلوك متبع عند كل الصينيين أم يقتصر على مناطق وبيئات معينة فقط.





وبدلًا من طرح تلك الأسئلة على الطبيب المعروف دخلت المذيعة في نوبة ضحك هستيرية مع الضيف، في تنمر واضح على الشعب الصيني.





وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل سلوكًا غير مناسبًا خلال نقاش جاد على قناة تمثل المملكة العربية السعودية.

في وسط نقاش جاد دخلت مذيعة أحد برامج قناة العربية في نوبة من الضحك، بعد تعليق ساخر من استشاري أمراض معدية عن الصين.