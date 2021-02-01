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أخبار العالم

عقب اعتقال رئيس البلاد.. تلفزيون ميانمار يعلن سبب انقطاع البث

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:57 ص
تلفزيون ميانمار
تلفزيون ميانمار
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شريف سيد
أعلن تلفزيون ميانمار، اليوم الإثنين، عبر فيسبوك مواجهة مشاكل تقنية، وذلك عقب اعتقال رئيس البلاد، ومستشارة الدولة. 

وكشفت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، عن قطع بث التليفزيون الرسمي في ميانمار، بالإضافة إلى قطع الاتصالات، وذلك عقب القبض على قادة البلاد. 

وأعلن الحزب الحاكم في ميانمار، اليوم الإثنين، اعتقال زعيمة البلاد، أون سان سو تشي، ورئيس البلاد، وعدد من كبار المسئولين في البلاد. 

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الحكومة المدنية والجيش القوي الذي أثار مخاوف من حدوث انقلاب في أعقاب انتخابات يقول الجيش إنها مزورة.

وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم ميو نيونت إلى وكالة رويترز إن المستشارة ورئيس الدولة وين مينت، وزعماء آخرين "اختطفوا" في الساعات الأولى من الصباح.

وكان الجيش قد أعرب عن التزامه بدستور البلاد. وأصدر بيانًا أوضح فيه أنه أُسيء فهم تصريحات قائده، لكنه لم يدحض بشكل واضح احتمال وقوع انقلاب وشيك. 
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