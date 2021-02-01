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أخبار العالم

أسوشيتد برس: انقلاب عسكري في ميانمار

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:18 ص
انقلاب عسكري في ميانمار
انقلاب عسكري في ميانمار
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شريف سيد
ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الإثنين، بوقوع انقلاب عسكري في ميانمار، وذلك عقب إلقاء القبض على رئيس الدولة، والمستشارة، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية. 

وقالت الوكالة الأمريكية إن هذا الأمر جاء عقب قطع خدمات الأنترنت والتليفون، بالإضافة إلى قطع بث التلفزيون. 

وكان من المقرر أن يجتمع نواب ميانمار اليوم الاثنين في العاصمة نايبيتاو لحضور الجلسة الأولى للبرلمان منذ انتخابات العام الماضي، مع استمرار التوتر بشأن التعليقات الأخيرة للجيش التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تهدد بوقوع انقلاب.

وأعلن الحزب الحاكم في ميانمار، اليوم الإثنين، اعتقال زعيمة البلاد، أون سان سو تشي، ورئيس البلاد، وعدد من كبار المسئولين في البلاد. 

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الحكومة المدنية والجيش القوي الذي أثار مخاوف من حدوث انقلاب في أعقاب انتخابات يقول الجيش إنها مزورة.

وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم ميو نيونت إلى وكالة رويترز إن المستشارة ورئيس الدولة وين مينت، وزعماء آخرين "اختطفوا" في الساعات الأولى من الصباح.

وكان الجيش قد أعرب عن التزامه بدستور البلاد. وأصدر بيانًا أوضح فيه أنه أُسيء فهم تصريحات قائده، لكنه لم يدحض بشكل واضح احتمال وقوع انقلاب وشيك. 

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