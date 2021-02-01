ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمود حجازي على إنستجرام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:49 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
شارك الفنان محمود حجازي جمهوره بـ صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي:

عالمى والله ربنا يسعدك - الصورة في قلبي خلاص  - ربنا يحفظك 

يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن إنتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي.

وشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، ومحمود حجازي.  

وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمود حجازي بسيلفي جديد عبر انستجرام..شاهد

ماينفعش أبقى حماه.. شريف منير يمازح زوج ابنته على طريقته الخاصة

برفقة شريف منير وابنته.. شاهد أحدث ظهور لـ محمود حجازى

محمود حجازي يشارك متابعيه فيديو من داخل حمام السباحة

على البحر.. شاهد محمود حجازي في أحدث ظهور عبر إنستجرام

عشت معاك تفاصيل مليانة طموح..محمود حجازي يهنئ أشرف زكي بعيد ميلاده

ترشيحاتنا

اليوم.. ثراء جبيل ضيفة إسعاد يونس في صاحبة السعادة

بسبب كورونا.. تعليمات جديدة من أجل الصلاة في المسجد الحرام

انقلاب سيارة نقل محملة بالحجارة على طريق المحور

بعد حريق فيصل .. الحماية المدنية: لا يجوز عمل مخزن تحت برج سكني.. فيديو

تخفيضات 50% على التذاكر الدولية لرحلات مصر للطيران لمدة 3 أيام.. اعرف السبب

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 220 مليون سنة.. طفلة تعثر على اكتشاف تاريخي أثناء نزهة على الساحل.. صور

تحذير من أم بعد مصرع نجلها صعقا بالكهرباء بسبب موبايل وشاحن

سخرية من الصين.. مذيعة شهيرة تدخل في نوبة ضحك على الهواء.. فيديو