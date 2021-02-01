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رياضة

الأفضل.. تقييم محمد صلاح بعد إحرازه هدفين في شباك وست هام يونايتد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:53 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة 21 لبطولة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح أحرز هدفين في مباراة مساء أمس، ليقود الريدز لتحقيق الانتصار الثاني لهم تواليًا في الدوري الإنجليزي.

وحسب شبكة "هوسكورد" العالمية، حصل محمد صلاح على تقييم 8.9/10 وهو الأعلى بين لاعبي المباراة بأكملها، استحوذ على الكرة بنسبة 3.9 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 87 %.

وفاز صلاح في المراوغات مرة واحدة، ومثلها في الصراعات الهوائية، وفقد الاستحواذ على كرته مرتين.

وبهدفي صلاح، حقق الفرعون المصري العديد من الأرقام القياسية، نستعرضها تباعًا في ذلك التقرير

- أصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل 20 هدفًا أو أكثر مع ليفربول في 4 مواسم متتالية في مختلف المسابقات، منذ إيان راش الذي حقق ذلك الإنجاز موسم 1984-1985.

- أصبح محمد صلاح خامس لاعب أفريقي يصل لـ 90 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي

-أصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين تسجيلًا للثنائيات في مباريات البريميرليج منذ انضمامه لليفربول عام 2017، وأحرز 17 ثنائية بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام.

- محمد صلاح في المباريات التي لم يشارك فيها زميليه ماني وفيرمينو من بداية المباراة (21) مباراة، استطاع تسجيل 20 هدفًا وصناعة 9 آخرين.

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