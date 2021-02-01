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أخبار العالم

قبل محاكمة ترامب.. لقاء يجمع بايدن وأعضاء جمهوريين بالشيوخ الأمريكي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:51 ص
جو بايدن
جو بايدن
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شريف سيد
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، إلى الاجتماع معه في البيت الأبيض، هذا الأسبوع، وذلك لمناقشة بعض الأمور الداخلية في البلاد. 

وقالت المتحدثة باسم للبيت الأبيض جيني بساكي في بيان: "كما ورد على نطاق واسع، تلقى الرئيس اليوم رسالة من 10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ يطلبون فيه الاجتماع معه لمناقشة أفكارهم حول الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الأزمات". 

وأضافت: "ردًا على ذلك ، تحدث الرئيس إلى السناتور كولينز، ودعاها وموقعي الرسالة الآخرين للحضور إلى البيت الأبيض في وقت مبكر من هذا الأسبوع من أجل تبادل وجهات النظر". 

واقترح عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، بقيادة السناتور سوزان كولينز (جمهورية من ولاية مين)، تحديد إطار عمل خاص بهم في وقت سابق يوم الأحد لحزمة إغاثة كورونا، ومن المقرر أن يلتقوا الرئيس الأمريكي لمناقشة الأمر. 

فيما اقترح بايدن حزمة بقيمة 1.9 تريليون دولار تشمل 1400 دولار من المدفوعات المباشرة، وتمويل المدارس وحكومات الولايات والحكومات المحلية والأموال لزيادة توزيع اللقاحات. 




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