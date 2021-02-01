مواعيد مباريات اليوم الاثنين 1 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 1 - 2 - 2021، عددا من المباريات في مختلف ملاعب العالم، منها مباراة بالدوري الإسباني "لا ليجا".
ويستعرض " صدى البلد" فيما يلي مواعيد أهد المباريات اليوم والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال بيتيس × أوساسونا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
سانتا كلارا × بيلينينسيش – السابعة مساء
بورتو × ريو آفى – التاسعة مساء – على قناة Sport TV 2 Potugal
موريرينسي × سبورتنج براجا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة Sport TV 3 Potugal
سبورتنج لشبونة × بنفيكا – الحادية عشر مساء – على قناة Sport TV 1 Potugal