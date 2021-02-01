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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 1 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:27 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الاثنين 1 - 2 - 2021، عددا من المباريات في مختلف ملاعب العالم، منها مباراة بالدوري الإسباني "لا ليجا".

ويستعرض " صدى البلد" فيما يلي مواعيد أهد المباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال بيتيس × أوساسونا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
سانتا كلارا × بيلينينسيش – السابعة مساء

بورتو  × ريو آفى – التاسعة مساء – على قناة Sport TV 2 Potugal

موريرينسي × سبورتنج براجا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة Sport TV 3 Potugal

سبورتنج لشبونة × بنفيكا – الحادية عشر مساء – على قناة Sport TV 1 Potugal
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